Apri tutte le porte | testo e significato della canzone di Gianni Morandi a Sanremo 2022 VIDEO

Apri tutte le porte: testo e significato della canzone di Gianni Morandi a Sanremo 2022

Apri tutte le porte: testo e significato della canzone di Gianni Morandi in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante è già arrivato nella terna dei finalisti e quindi potrebbe essere il vincitore di Sanremo 2022.

Apri tutte le porte: testo e significato

A forza di credere che il male passerà
Sto passando io
E lui resta
Mi devo trascinare presto fuori di qua
Dai miei pensieri pigri nella testa
Fare qualcosa
Oppormi all'inerzia e alla sua forza
Che rammollisce il corpo mio da dentro
Mantenendo rigida la scorza
Ogni giorno mi sveglio e provo
A dire questo è un giorno nuovo

