Video l’Eredità 5 febbraio 2022: Enrico (Di sabato 5 febbraio 2022) l’Eredità di sabato 5 febbraio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, è Enrico di Genova. Enrico ha lavorato presso un’azienda commerciale e sta facendo delle “prove tecniche di pensione”. Ha tre figli. Sogna di diventare uno scrittore. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 42.500 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 5 febbraio 2022)di sabato 5. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campionessa del programma, èdi Genova.ha lavorato presso un’azienda commerciale e sta facendo delle “prove tecniche di pensione”. Ha tre figli. Sogna di diventare uno scrittore. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 42.500 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al ...

Advertising

mamancoafacosi : @chiarapucci11 io non lo sopporto in realtà, forse sono condizionata da quel vecchio video di quando presentava l'e… - MatteoilMazza : A 'tu vuoi fare baldoria' il mio babbo mi ha chiesto da dove viene e gli hi fatto vedere il video. E niente, mi son… - ArmandaGelsomin : RT @PlayStationIT: State già giocando UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri? ?? - PlayStationIT : State già giocando UNCHARTED: Raccolta L'eredità dei ladri? ?? - DisneyPlusIT : Da #NatGeoDocs, L'Ascesa dei Ricordi segue la famiglia Lowe-Anker mentre esplora l'eredità dell'iconico scalatore d… -