Venezia, Zanetti: “Napoli tra le migliori d’Europa. Noi abbiamo un compito preciso” (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia di Venezia–Napoli, Paolo Zanetti ha analizzato la sfida di domani pomeriggio al Penzo. Il tecnico. Ha parlato molto bene del Napoli di Luciano Spalletti e ha svelato di aver chiesto ai suoi di ripetere la stessa prestazione dell’andata per intensità e concentrazione. “Sì, è vero. abbiamo fatto il nostro percorso e ora dobbiamo buttarci in questo percorso finale, saranno tre mesi di fuoco. Non possiamo pensare di fare sempre punti quella dopo, davanti avremo un Napoli che è una corazzata, che ha un gioco meraviglioso, ma dobbiamo avere la forza di provarci anche contro di loro. Contro l’Inter dal letto ho visto la mia squadra mettere in campo tanto spirito, poi serve anche un po’ di fortuna, i dettagli fanno sempre la differenza. Mi tengo intanto la buonissima ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia di, Paoloha analizzato la sfida di domani pomeriggio al Penzo. Il tecnico. Ha parlato molto bene deldi Luciano Spalletti e ha svelato di aver chiesto ai suoi di ripetere la stessa prestazione dell’andata per intensità e concentrazione. “Sì, è vero.fatto il nostro percorso e ora dobbiamo buttarci in questo percorso finale, saranno tre mesi di fuoco. Non possiamo pensare di fare sempre punti quella dopo, davanti avremo unche è una corazzata, che ha un gioco meraviglioso, ma dobbiamo avere la forza di provarci anche contro di loro. Contro l’Inter dal letto ho visto la mia squadra mettere in campo tanto spirito, poi serve anche un po’ di fortuna, i dettagli fanno sempre la differenza. Mi tengo intanto la buonissima ...

Advertising

ilnapolionline : Venezia-Napoli, i convocati di mister Zanetti - - glooit : Venezia: Zanetti, non possiamo aspettare a fare punti leggi su Gloo - zazoomblog : Venezia Zanetti avvisa il Napoli: “Non possiamo più aspettare per fare punti” - #Venezia #Zanetti #avvisa #Napoli: - AnsaVeneto : Venezia: Zanetti, non possiamo aspettare a fare punti. Domani c'è Napoli, 'fatto buon mercato, venderemo cara la pe… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VENEZIA - I 23 convocati di Zanetti per il match contro il Napoli: ci sono Nani e Nsamè -