Venezia-Napoli, i convocati di Spalletti: fuori Ounas e Tuanzebe (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Napoli ha diffuso la lista dei convocati diramata da Spalletti per la sfida al Venezia, in programma alle 15:00 di domani al Penzo. Due assenze tra i difensori: oltre a Koulibaly impegnato nella finale di Coppa d’Africa di domani manca Axel Tuanzebe. Il nuovo acquisto dei partenopei, lasciato fuori dalla lista Uefa, ha lavorato a parte negli ultimi giorni per dei problemi alla schiena. A centrocampo manca il solo Anguissa: il Camerun ha perso la semifinale di Coppa d’Africa ma sarà impegnato nella finale per il terzo e il quarto posto, rientrerà verosimilmente lunedì. Solo la prossima settimana tornerà in gruppo Ounas dopo aver superato la piccola infezione cardiaca rilevata dalla sua Nazionale dopo il Covid. Ancora in Messico Lozano, che in base a quanto riferito ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilha diffuso la lista deidiramata daper la sfida al, in programma alle 15:00 di domani al Penzo. Due assenze tra i difensori: oltre a Koulibaly impegnato nella finale di Coppa d’Africa di domani manca Axel. Il nuovo acquisto dei partenopei, lasciatodalla lista Uefa, ha lavorato a parte negli ultimi giorni per dei problemi alla schiena. A centrocampo manca il solo Anguissa: il Camerun ha perso la semifinale di Coppa d’Africa ma sarà impegnato nella finale per il terzo e il quarto posto, rientrerà verosimilmente lunedì. Solo la prossima settimana tornerà in gruppodopo aver superato la piccola infezione cardiaca rilevata dalla sua Nazionale dopo il Covid. Ancora in Messico Lozano, che in base a quanto riferito ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - DiMarzio : . @sscnapoli, le parole di #Spalletti alla vigilia del match di #SerieA contro il #Venezia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Napoli, Edoardo De Laurentiis in vista della sfida col Venezia: 'Carica!' - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Napoli, Edoardo De Laurentiis in vista della sfida col Venezia: 'Carica!' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA LISTA - Napoli, Ounas e Tuanzebe out dai 20 convocati di Spalletti per la gara col Venezia -