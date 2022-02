Un planetario fatto in casa azionato da sei computer Raspberry Pi Zero (Di sabato 5 febbraio 2022) Gli amanti dell’astronomia adorano i planetari, intesi come strumenti ottici utilizzati per riprodurre in modo realistico la volta celeste su uno schermo. Un tempo, quando gli schermi di proiezione non esistevano, i planetari erano dispositivi meccanici: i famosi orrey. Ce ne sono migliaia nel mondo, tutti affascinanti. Ma tempo fa un tale chiamato Chris de Moor ha dato vita al planetario orray più affidabile e preciso del mondo attraverso sei computer Raspberry Pi Zero. Scopriamo come… L’inventore del planetario olandese: Eise Eisinga (wikipedia) – curiosauro.itplanetario computerizzato Pare che Chris de Moon non sapesse nulla di astronomia, ma dopo aver visitato l’Eise Eisinga Planetarium a Franeker in Olanda sia stato folgorato dalla bellezza del ... Leggi su curiosauro (Di sabato 5 febbraio 2022) Gli amanti dell’astronomia adorano i planetari, intesi come strumenti ottici utilizzati per riprodurre in modo realistico la volta celeste su uno schermo. Un tempo, quando gli schermi di proiezione non esistevano, i planetari erano dispositivi meccanici: i famosi orrey. Ce ne sono migliaia nel mondo, tutti affascinanti. Ma tempo fa un tale chiamato Chris de Moor ha dato vita alorray più affidabile e preciso del mondo attraverso seiPi. Scopriamo come… L’inventore delolandese: Eise Eisinga (wikipedia) – curiosauro.itizzato Pare che Chris de Moon non sapesse nulla di astronomia, ma dopo aver visitato l’Eise Eisinga Planetarium a Franeker in Olanda sia stato folgorato dalla bellezza del ...

Advertising

Agass1 : Adesso verrò linciato: Laura bravissima ma non capisco come abbia fatto ad avere tutto questo successo planetario r… - fedecancy : Non mi trova totalmente d’accordo, ma una buona parte è ineccepibile: l’unica “novità” ha vinto Eurovision e ha fat… - FebyTH : RT @yleniaindenial1: Gli 11 mesi dei Måneskin qualcosa di pazzesco e inimmaginabile. Hanno fatto di tutto, girato ovunque, successo planeta… - xmidnightsvn : RT @yleniaindenial1: Gli 11 mesi dei Måneskin qualcosa di pazzesco e inimmaginabile. Hanno fatto di tutto, girato ovunque, successo planeta… - NandoPiscopo1 : @SimoNoveOtto @_magnopaolo_ @ale13_spino E vabbè a cosa mi dovevo riferire. Intendevo HIT, tormentone estivo ?? Ma i… -