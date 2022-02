Ucraina: arrivate in Polonia prime truppe di rinforzo Usa (Di sabato 5 febbraio 2022) Il trasferimento delle truppe di rinforzo statunitensi in Polonia, inviate per rassicurare gli alleati preoccupati per le tensioni russo - ucraine, "è iniziato": ha detto un portavoce dell'esercito ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Il trasferimento delledistatunitensi in, inviate per rassicurare gli alleati preoccupati per le tensioni russo - ucraine, "è iniziato": ha detto un portavoce dell'esercito ...

