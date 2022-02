Short track, chi ben comincia…Arianna Fontana pronta per le gare individuali. Pietro Sighel mina vagante (Di sabato 5 febbraio 2022) Una prima giornata da incorniciare per lo sport del ghiaccio azzurro nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo l’argento nel pattinaggio pista lunga firmato da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, risultato storico, un altro risultato dal valore unico è arrivato dallo Short track. L’Italia, infatti, ha ottenuto un altro argento nella staffetta mista, specialità per la prima volta presente nel programma a Cinque Cerchi. Meraviglioso il quartetto formato da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli, giunto ad appena 16 centesimi dalla Cina e davanti all’Ungheria. Con questo risultato Fontana è diventata con le suoi novi podi l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello Short track. Un ottimo inizio per lei, ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Una prima giornata da incorniciare per lo sport del ghiaccio azzurro nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo l’argento nel pattinaggio pista lunga firmato da Francesca Lollobrigida nei 3000 metri, risultato storico, un altro risultato dal valore unico è arrivato dallo. L’Italia, infatti, ha ottenuto un altro argento nella staffetta mista, specialità per la prima volta presente nel programma a Cinque Cerchi. Meraviglioso il quartetto formato da Arianna, Martina Valcepina,e Andrea Cassinelli, giunto ad appena 16 centesimi dalla Cina e davanti all’Ungheria. Con questo risultatoè diventata con le suoi novi podi l’atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello. Un ottimo inizio per lei, ...

