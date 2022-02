Sci di fondo | le parole di Therese Johaug dopo l’oro olimpico nello skiathlon | “Un sogno che si avvera | avevo enorme paura del contagio”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022), una delle atlete più vincenti della storia a livello intercontinentale, ha conquistatoarchiviando la prima medaglia individuale dell’alloro più pregiato in una rassegna a cinque cerchi. Nessuno avrebbe meritato più della trentatreenne norvegese di battezzare i Giochi Olimpici con il gradino più alto del podio visto il dominio messo in campo dalla fondista negli ultimi anni.ha trionfato con largo vantaggio sulla russa Natalia Nepryaeva (+30.2) e sull’austriaca Teresa Stadlober (+30.5), mettendo in bacheca il sedicesimo titolo tra Mondiali e Olimpiadi. Queste leemozionate della neo Campionessa Olimpica ai microfoni dell’emittente danese TV2: “E’ follemente bello, difficile da descrivere. ...