Sanremo, serata cover: trionfano Gianni Morandi e Jovanotti, oggi finale e vincitore (Di sabato 5 febbraio 2022) La quarta serata del Festival di Sanremo è dedicata alle cover: i concorrenti portano sul palco dell’Ariston – da soli oppure accompagnati da altri artisti – brani, italiani o inglesi, degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. È Noemi a dare il via alle esibizioni. La cantante si siede al pianoforte e si confronta con un brano della grande Aretha Franklin, dimostrando di esserne all’altezza. Dopo una grande partenza, cantano Giovanni Truppi e Vinicio Capossela, prima della comparsa della co-conduttrice di serata: l’attrice Maria Chiara Giannetta, interprete del ruolo della detective non vedente della serie “Blanca”. L’attrice presenta Yuman che, accompagnato da Rita Marcotulli, si misura con un mostro sacro: “My way” di Franck Sinatra. Arrivano poi le Vibrazioni, con Sofie and the Giants e il maestro Beppe Vessicchio – stavolta ... Leggi su bergamonews (Di sabato 5 febbraio 2022) La quartadel Festival diè dedicata alle: i concorrenti portano sul palco dell’Ariston – da soli oppure accompagnati da altri artisti – brani, italiani o inglesi, degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. È Noemi a dare il via alle esibizioni. La cantante si siede al pianoforte e si confronta con un brano della grande Aretha Franklin, dimostrando di esserne all’altezza. Dopo una grande partenza, cantano Giovanni Truppi e Vinicio Capossela, prima della comparsa della co-conduttrice di: l’attrice Maria Chiara Giannetta, interprete del ruolo della detective non vedente della serie “Blanca”. L’attrice presenta Yuman che, accompagnato da Rita Marcotulli, si misura con un mostro sacro: “My way” di Franck Sinatra. Arrivano poi le Vibrazioni, con Sofie and the Giants e il maestro Beppe Vessicchio – stavolta ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - _SaraC_92 : RT @ESCitanews: I risultati della quarta serata del Festival di #Sanremo2022 ?? Vince Morandi, ma sempre in testa Mahmood e Blanco ?????? http… - _SaraC_92 : RT @SanremoRai: 'Scoppia, scoppia mi scoppia il cuor!' L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -