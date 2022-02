Sanremo 2022: successo di ascolti per la serata delle cover e dei duetti (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo – Mai così bene dal 1995: la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 fa segnare un ascolto complessivo di 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60,6%. La prima parte (21.29 – 23.39) è stata seguita da 14 milioni 731 mila spettatori, con uno share del 59,2%, mentre la seconda parte (23.44-01.41) ha avuto 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63,5%. Il picco d’ascolto alle 22.15 con 16 milioni 288 mila spettatori, quello di share alle 23.35 con il 67,3%. Record assoluto per RaiPlay: secondo Auditel online la quarta giornata del Festival di Sanremo è la migliore di sempre in termini di Tempo Totale Speso con il 61% sul totale editori. Ancora un grande successo sulle piattaforme digitali: in termini di ascolto medio digitale (AMRD), la quarta ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022)– Mai così bene dal 1995: la quartadel Festival difa segnare un ascolto complessivo di 11 milioni 378 mila spettatori con uno share del 60,6%. La prima parte (21.29 – 23.39) è stata seguita da 14 milioni 731 mila spettatori, con uno share del 59,2%, mentre la seconda parte (23.44-01.41) ha avuto 7 milioni 543 mila spettatori, con uno share del 63,5%. Il picco d’ascolto alle 22.15 con 16 milioni 288 mila spettatori, quello di share alle 23.35 con il 67,3%. Record assoluto per RaiPlay: secondo Auditel online la quarta giornata del Festival diè la migliore di sempre in termini di Tempo Totale Speso con il 61% sul totale editori. Ancora un grandesulle piattaforme digitali: in termini di ascolto medio digitale (AMRD), la quarta ...

