Sanremo 2022, le pagelle della quarta serata: Achille Lauro e Mahmood & Blanco emozionano (Di sabato 5 febbraio 2022) quarta serata per la 72esima edizione del Festival di Sanremo . Per i 25 Big in gara è stata la volta di cover e duetti, tra classici italiani e internazionali degli anni 60, 70, 80 e 90. Emozionanti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022)per la 72esima edizione del Festival di. Per i 25 Big in gara è stata la volta di cover e duetti, tra classici italiani e internazionali degli anni 60, 70, 80 e 90. Emozionanti ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - SanremoRai : “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Ti amo non lo so dire, Noemi autobiografica al Festival di Sanremo - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Sanremo2022 Chi è Rosa Chemical, l'artista in coppia con Tananai -