Sanremo 2022 | le pagelle del web per i protagonisti della kermesse

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022) È tornato Sanremo, il festivalcanzone italiana, che ogni anno può decretare l’ascesa (ma talvolta anche il declino) di molti cantanti. Una vera e propria passerella, non solo di canzoni, ma anche di abiti firmati, esibizioni quasi teatrali e ospiti d’onore. In questi giorni laè oggetto di approfondite analisi da parte di esperti, amatori e curiosi, che danno i voti ad ogni aspetto del festival. Giudici talvolta molto severi, altre più comprensivi, ma ce n’è solo uno che è davvero in grado di decretare il successo di ogni esaminato: il popolo del web. Per scoprire quali siano ledi internet, Semrush, piattaforma di Saas per la gestionevisibilità online, ha analizzato le ricerche sul web relative aidi Sanremo, e come sia cambiata la loro ...