Sanremo 2022, Iva Zanicchi: "Metto il sale grosso nel reggiseno, mi fa pure male". E svela di esser andata da un mago: "Vincerà un Capricorno" (Di sabato 5 febbraio 2022) "Sono terribile in fatto di superstizione", parola di Iva Zanicchi. Ed effettivamente, ad ascoltare i suoi riti scaramantici, c'è da darle ragione. La cantante torna al Festival di Sanremo con un nuovo brano, "Voglio amarti", e… tanto sale! Sì, avete capito bene: tanto sale. Forse in pochi sanno che l'aquila di Ligonchio si affida ad antichi riti per "scacciare la sfortuna". "Prima di fare questo collegamento una persona a me molto cara, mia figlia, mi ha portato una tazza piena sale", ha detto ieri a "Storie Italiane", lasciando di stucco Eleonora Daniele. Andando più a fondo, abbiamo scoperto che è una pratica alquanto ricorrente per la cantante: "Mi riempio le tasche di sale grosso. Un giorno, c'erano le prove dello show, non ho portato il sale.

