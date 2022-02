Sanremo 2022, incidente dopo l’esibizione: tragedia sfiorata all’Ariston (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo 2022, incidente in diretta nascosto dalle telecamere: il pubblico a casa non si è accorto di niente. Cosa è successo ieri al Festival. incidente al teatro Ariston, il rischio di assistere a una tragedia è stato altissimo. Una scena non ripresa dalle telecamere, testimoniata dai racconti di chi era lì presente. Cosa è successo e perché Amadeus non ha detto nulla. Gianluca Grignani canta con Irama a Sanremo 2022Ricostruiamo momento per momento cosa è successo ieri nella quarta serata del 72° Festival di Sanremo. La serata delle cover ha portato grandi artisti e successi indimenticabili sul palco, la classifica finale premia Gianni Morandi (in duetto con Jovanotti) per il suo medley. Il momento forse più seguito e che ha tenuto ... Leggi su vesuvius (Di sabato 5 febbraio 2022)in diretta nascosto dalle telecamere: il pubblico a casa non si è accorto di niente. Cosa è successo ieri al Festival.al teatro Ariston, il rischio di assistere a unaè stato altissimo. Una scena non ripresa dalle telecamere, testimoniata dai racconti di chi era lì presente. Cosa è successo e perché Amadeus non ha detto nulla. Gianluca Grignani canta con Irama aRicostruiamo momento per momento cosa è successo ieri nella quarta serata del 72° Festival di. La serata delle cover ha portato grandi artisti e successi indimenticabili sul palco, la classifica finale premia Gianni Morandi (in duetto con Jovanotti) per il suo medley. Il momento forse più seguito e che ha tenuto ...

