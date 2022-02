Salma Hayek e il nuovo selfie no make up: un inno alla bellezza naturale (Di sabato 5 febbraio 2022) Bella, bellissima e consapevole di esserlo. Anche quando si tratta di mettersi in mostra sul web senza un filo di trucco. Salma Hayek a 55 anni posta su Instagram un altro, l’ennesimo, selfie no make up. Il risultato? Effetto wow. Salma Hayek senza trucco sui social In molti avrebbero paura di condividere un primo piano appena uscita dall’acqua, con i capelli ancora bagnati e la pelle visibilmente umida. Non lei. Non Salma Hayek. Che, anzi, ha fatto dei selfie no make up una vera e propria tendenza sui social. Al punto che tante altre star l’hanno seguita, mostrandosi sul web come mamma le ha fatte e con i segni del tempo che passa: dalle rughe, alle macchie sulla pelle, ai capelli bianchi. Leggi su amica (Di sabato 5 febbraio 2022) Bella, bellissima e consapevole di esserlo. Anche quando si tratta di mettersi in mostra sul web senza un filo di trucco.a 55 anni posta su Instagram un altro, l’ennesimo,noup. Il risultato? Effetto wow.senza trucco sui social In molti avrebbero paura di condividere un primo piano appena uscita dall’acqua, con i capelli ancora bagnati e la pelle visibilmente umida. Non lei. Non. Che, anzi, ha fatto deinoup una vera e propria tendenza sui social. Al punto che tante altre star l’hanno seguita, mostrandosi sul web come mamma le ha fatte e con i segni del tempo che passa: dalle rughe, alle macchie sulla pelle, ai capelli bianchi.

