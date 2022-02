Roma-Genoa 0-0 | al 90? annullato goal a Zaniolo | pareggio deludente

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo due settimane di sosta riparte la Serie A, e ad aprire il turno di campionato è ladi Mourinho, che contro ilha la possibilità di sfruttare il turno di campionato agevole per accorciare su chi sta davanti.(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Maitland-Niles; Mkhitaryan,; Abraham. All: José Mourinho A disp: Fuzato, Boer, Kumbulla, Vina, Veretout, Diawara, Felix, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Shomurodov.(4-3-3): Sirigu, Hefti, Bani, Vanheusden, Vasquez, Sturaro, Badelj, Ekuban, Portanova, Yeboah, Destro. All: Alexander Blessin A disp: Semper, Calafiori, Maksimovic, Masiello, Ostigard, Melegoni, Gudmundsson, Frendrup, Amiri, Piccoli,Kallon, Galdames. CRONACA: 0?: inizia la partita, laattacca da ...

"Troviamo un altro nome, il gioco è cambiato..." "Laagli occhi del potere è piccolina". José Mourinho prova a controllarsi dopo lo 0 - 0 tra la suae il. I giallorossi, allenati dal tecnico portoghese, si sono visti annullare al Var il gol segnato da Zaniolo allo scadere. L'arbitro Abisso, richiamato dal Var, ha deciso di annullare la ...... ha convinto Abisso ad annullare il gol che avrebbe trasformato il noiosetto 0 - 0 di questoin una vittoria eroica e scaccia polemiche. Aggiungendosi così al frullato di direttori di ...Si gioca Roma Genoa, valevole per il campionato di Serie A. ROMA GENOA STREAMING DEL MATCH: Il match Roma – Genoa sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN ed è possibile vederlo su smart TV, PC, ...La Roma pareggia 0-0 contro il Genoa, ma l'attenzione è tutta per l'episodio del gol annullato a Zaniolo nel finale. Il tecnico giallorosso José Mourinho è intervenuto dopo il match e ci è andato per ...