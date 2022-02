Prodi | ' La destra si diceva unita per il Quirinale ma ora si picchiano come i pupi siciliani'

Advertising

globalistIT : L'ex premier e presidente della commissione Ue parla anche della sinistra - TV7Benevento : Centrodestra, Prodi: 'Si picchia come i Pupi siciliani' - - avantindietro : @EnricoLetta Coraggio, Letta nostro. Piuttosto ci spiega com'è che la sinistra attuale sembra comportarsi come nean… - SecondoPaulo : @JayperryP @Agenzia_Ansa Moti migratori normali è il tuo punto di vista, la maggioranza degli italiani invece vede… - EmmaKump : @RenatoSouvarine Mah, gli eredi della balena bianca li vedo ben radicati nel PD (Prodi, Letta) con sbandamenti a de… -

Ultime Notizie dalla rete : Prodi destra

... 'Lache sembrava un corpo unito si picchia come i burattini siciliani, come i Pupi. Non c'è ... Lo ha detto Romanoa Rainews24. Il centrosinistra Se non si impara la lezione che la sinistra ......fatta per l'eternità non per le elezioni successive" Dall'elezione del capo dello Stato "la... Così Romanoa Rainews24. Legge elettorale "Abbiamo avuto un grande cambiamento, la legge dei ...Dall’elezione del capo dello Stato sono emerse varie tensioni sia a destra che a sinistra ... Per questo si parla di legge elettorale, è necessario”. Lo ha detto Romano Prodi a Rainews24. Se non si ...(Adnkronos) – Dall’elezione del capo dello Stato “la destra che sembrava un corpo unito si picchia ... Per questo si parla di legge elettorale, è necessario”. Così Romano Prodi a Rainews24. Legge ...