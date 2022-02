Porre l’accento sulle libertà individuali fa danno alle libertà sociali. Anche a Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) “Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè, la classe che è la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante”. Con questa frase scritta nella pietra, i due filosofi rivoluzionari per eccellenza (Karl Marx e Friedrich Engels) nel 1846 spiegavano che il sistema economico imperante tende sempre a voler diffondere tra il popolo delle idee che lo spingano a non mettere in discussione (ed eventualmente modificare) il sistema stesso. Nel Medioevo il sistema produttivo dominante era l’agricoltura, che richiedeva come ideologia conseguente quella religiosa, in grado di muovere il contadino a una vita parca e di sacrificio, in attesa del premio divino nell’Aldilà. Con il capitalismo odierno l’ideologia dominante deve essere quella liberale, impostata su un individualismo sfrenato e sulla concorrenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè, la classe che è la potenza materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante”. Con questa frase scritta nella pietra, i due filosofi rivoluzionari per eccellenza (Karl Marx e Friedrich Engels) nel 1846 spiegavano che il sistema economico imperante tende sempre a voler diffondere tra il popolo delle idee che lo spingano a non mettere in discussione (ed eventualmente modificare) il sistema stesso. Nel Medioevo il sistema produttivo dominante era l’agricoltura, che richiedeva come ideologia conseguente quella religiosa, in grado di muovere il contadino a una vita parca e di sacrificio, in attesa del premio divino nell’Aldilà. Con il capitalismo odierno l’ideologia dominante deve essere quella liberale, impostata su unsmo sfrenato e sulla concorrenza ...

ilfattoblog : Porre l’accento sulle libertà individuali fa danno alle libertà sociali. Anche a Sanremo - johncricca : @GiorgiaMeloni @VittorioSgarbi Fantastico.. porre l'accento sempre sulla sinistra quando in realtà la colpa è dei t… - IlSoia : @repubblica 'Normali'. parlare di una scuola in cui gli educatori sono stati in malattia per omicron e porre l'acce… - uomoconbarba : @OsservaMy No ma intendevo porre l'accento su come le cose sono 'interpretate' a seconda dei propri fini, e accadim… - salute_360 : Oggi è il “world cancer day” giornata fondamentale per porre l’accento sulla prevenzione del cancro, vi rimandiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Porre l’accento Porre l’accento sulle libertà individuali fa danno alle libertà sociali. Anche a Sanremo Il Fatto Quotidiano