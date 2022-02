Olimpiadi 2022, Italia oltre le aspettative nella prima giornata. Ma il fondo femminile è imbarazzante (Di sabato 5 febbraio 2022) Due medaglie su tre opportunità a disposizione. Decisamente non male l’avvio dell’Olimpiade di Pechino 2022 per l’Italia. Si è andati oltre le più rosee aspettative: l’argento di Francesca Lollobrigida poteva starci alla vigilia, ma appariva tutt’altro che scontato. Nello short track le speranze erano molto più flebili, eppure è maturata una gara capolavoro da parte degli azzurri, capaci addirittura di sfiorare l’oro con la magnifica rimonta di Pietro Sighel. Niente da fare invece per la staffetta mista di biathlon: che Norvegia e Francia fossero superiori è stato confermato dal verdetto del campo, ma oggettivamente il podio era troppo distante per il livello attuale degli Italiani, soprattutto in campo maschile. Quel che è piaciuto è stato l’atteggiamento gagliardo e combattivo da parte di quasi tutti ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Due medaglie su tre opportunità a disposizione. Decisamente non male l’avvio dell’Olimpiade di Pechinoper l’. Si è andatile più rosee: l’argento di Francesca Lollobrigida poteva starci alla vigilia, ma appariva tutt’altro che scontato. Nello short track le speranze erano molto più flebili, eppure è maturata una gara capolavoro da parte degli azzurri, capaci addirittura di sfiorare l’oro con la magnifica rimonta di Pietro Sighel. Niente da fare invece per la staffetta mista di biathlon: che Norvegia e Francia fossero superiori è stato confermato dal verdetto del campo, ma oggettivamente il podio era troppo distante per il livello attuale deglini, soprattutto in campo maschile. Quel che è piaciuto è stato l’atteggiamento gagliardo e combattivo da parte di quasi tutti ...

