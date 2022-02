(Di sabato 5 febbraio 2022) La, sia territoriale che professionale, viene disposta esclusivamente su cattedre complete che risultano vacanti eper l’intero anno scolastico, in quanto non occupate datitolari. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti: il 25% dei posti disponibili dopo la fase provinciale andrà ai trasferimenti interprovinciali. - albertomelloni : RT @TLippiello: ?? @CaFoscari a Dubai ha siglato due accordi di collaborazione con @AUDubai e @CUDUAE: si intensificano così le opportunità… - czgavazzi : RT @TLippiello: ?? @CaFoscari a Dubai ha siglato due accordi di collaborazione con @AUDubai e @CUDUAE: si intensificano così le opportunità… - IICabudhab : RT @TLippiello: ?? @CaFoscari a Dubai ha siglato due accordi di collaborazione con @AUDubai e @CUDUAE: si intensificano così le opportunità… - laramaggiore : RT @TLippiello: ?? @CaFoscari a Dubai ha siglato due accordi di collaborazione con @AUDubai e @CUDUAE: si intensificano così le opportunità… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti

... che metterebbe in difficoltà oltre 700 mila'. Lo annuncia il senatore Mario Pittoni , ... con l'effetto non trascurabile di innalzare la qualità del servizio scolastico favorendo ladi ...... che metterebbe in difficoltà oltre 700 mila'. ' Sta prendendo forma l'operazione che ... con l'effetto non trascurabile di innalzare la qualità del servizio scolastico favorendo ladi ...