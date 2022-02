MLS, Douglas Costa e Shaqiri ripartono dagli USA (Di sabato 5 febbraio 2022) Nuova avventura per Douglas Costa e Shaqiri: i due giocheranno nella MLS e accetteranno le offerte delle rispettive squadre La MLS ripartirà nei prossimi giorni con due nuove pedine. Nelle prossime ore dovrebbero firmare Douglas Costa e Shaqiri. L’ex Juventus andrà ai Los Angeles Galaxy, mentre l’ex Inter andrà ai Chicago Fire. A riportarlo è Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Nuova avventura per: i due giocheranno nella MLS e accetteranno le offerte delle rispettive squadre La MLS ripartirà nei prossimi giorni con due nuove pedine. Nelle prossime ore dovrebbero firmare. L’ex Juventus andrà ai Los Angeles Galaxy, mentre l’ex Inter andrà ai Chicago Fire. A riportarlo è Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : MLS Douglas La Juventus ha detto sì - Rescissione immediata e nuovo club Calciomercato Juventus, Douglas Costa in MLS Douglas Costa ©Getty ImagesStiamo parlando di Douglas Costa che, dopo la retrocessione del Gremio, proseguirà la propria carriera negli Stati Uniti. Nei ...

Douglas Costa riparte dai Galaxy: inizia una nuova avventura Per i crismi dell'ufficialità bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma ormai non ci sono più dubbi: la MLS rappresenterà la prossima tappa della carriera di Douglas Costa. L'esterno brasiliano, che è ancora legato contrattualmente alla Juventus, ha chiuso la sua avventura in prestito al Gremio ed ora è ...

MLS, Douglas Costa e Shaqiri ripartono dagli USA Calcio News 24 Juve, Douglas Costa riparte dalla MLS: nel week-end la firma con il nuovo club Douglas, Costa, MLS. Al termine della stessa, quando scadrà il contratto che lo lega alla Juventus, firmerà per due anni con il club che ha visto tra le sue fila anche Zlatan Ibrahimovic. (SpazioJ) ...

Juve, Douglas Costa in MLS: accordo coi L.A. Galaxy. Da giugno firma un biennale Douglas Costa in MLS: accordo coi L.A. C’è la MLS nel futuro prossimo di Douglas Costa. Douglas, Costa, MLS. Al termine della stessa, quando scadrà il contratto che lo lega alla Juventus, firmerà per ...

