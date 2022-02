Milan, Pioli: 'La mia squadra non molla mai, sono orgoglioso. Brahim? Non contano i minuti, ma la qualità' (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Milan vince il derby in rimonta grazie alla doppietta di Giroud che ribalta l'Inter. Al termine dell'incontro, il tecnico rossonero... Leggi su calciomercato (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilvince il derby in rimonta grazie alla doppietta di Giroud che ribalta l'Inter. Al termine dell'incontro, il tecnico rossonero...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: “#Lazetic? Ha una bella faccia, ha un carattere forte, con l’obiettivo di diventare grande giocatore. Ha gr… - AntoVitiello : #Pioli: “#Ibra e #Rebic non saranno disponibili domani, grande lavoro invece di #Tomori che sarà a disposizione ma… - AntoVitiello : #Pioli: “#Rebic? Purtroppo a fine settimana scorsa ha subìto un trauma alla caviglia e non è ancora guarito, speria… - battista_mattia : Il Milan l'ha vinta soprattutto con i cambi di #Pioli . #InterMilan - sportface2016 : #Pioli dopo #InterMilan: 'Battuta la formazione più forte. Gli ostacoli diventano insormontabili per chi non ci cre… -