Marco Mengoni al festival di Sanremo incanta l' Ariston | ' Pronto a tornare in gara con una canzone giusta'

(Di domenica 6 febbraio 2022) 'Se sono un ospite o un super ospite? Non lo so. L'unica cosa che conta è che su questo palcoscenico porto musica e parole'. La risposta di, poco prima di salire sul palco del...

Advertising

tvsorrisi : Le emozioni (tutte, tante) di Marco Mengoni sul palco di Sanremo 2022 #Sanremo2022 - TvTalk_Rai : Misurati, puliti ed efficaci. Chissà se il contributo di Marco Mengoni e Filippo Scotti contribuirà a cambiare i li… - IlContiAndrea : Marco Mengoni e Filippo Scotti strepitosi. Messaggio importante sulla gentilezza e il rispetto #MengoniSanremo #Sanremo2022 - Annalis75327421 : RT @StraNotizie: Sanremo 2022, Marco Mengoni all'Ariston con l'elogio della gentilezza - AnitaFen : RT @RadioItalia: 'Una tastiera può essere un'arma e va usata con umanità, sempre' Marco Mengoni e Filippo Scotti nel loro dialogo sul bulli… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Mengoni

23.46 Sanremo,contro gli hater Un monito sull'odio online arriva dae Filippo Scotti, interprete di "E' stata la mano di Dio", che leggono alcuni messaggi di odio pubblicati sui social network e avvertono che la Costituzione tutela la libertà di ...... è lui a non volere il super davanti, è. "Si cresce, si fanno esperienze. È bello tornare e vedere quanto sei cambiato su un palco. Mi sono tornate in mente tutte le emozioni che non mi ...Marco Mengoni canta L’essenziale a Sanremo 2022 ed è un’esibizione davvero toccante quella del già vincitore all’Ariston nel 2015 proprio con questo brano. L’artista è il super ospite musicale della ...Sul palco di Sanremo insieme al super ospite Marco Mengoni c'è anche Filippo Scotti, l'attore che ha interpretato Paolo Sorrentino nel film "É stata la mano di Dio". Il cantante e l'attore si sono ...