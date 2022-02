Luigi Di Maio si dimette dal Comitato di garanzia “Nel M5S c’è pluralità | tutte le anime devono esprime idee È fondamentale dialogare e confrontarsi”

(Di sabato 5 febbraio 2022) “Sono state giornate intense. L’elezione del Presidente della Repubblica è un momento importante per la democrazia parlamentare, un momento in cui viene fatta una scelta che segna la storia della Repubblica per i successivi sette anni. Dopo la rielezione del presidente Sergio Mattarella, ho proposto di avviare una riflessione interna al Movimento”. È quanto scrive il ministro degli Esteri,Diannunciando le sue dimissioni daldidel M5S, di cui è presidente (leggi l’articolo). “Penso che all’interno di una forza politica sia– aggiunge Di-,e ascoltarele voci.le, anche chi la pensa in maniera diversa, ...

Advertising

fattoquotidiano : Faida nei 5stelle, ora Giuseppe Conte e i suoi meditano di fare il vuoto intorno a Luigi Di Maio @lucadecarolis - mante : Quelle giornate in cui ti tocca ammettere che perfino Luigi Di Maio è meno peggio di Conte. - Key4biz : Tweet-boombing contro @luigidimaio? I dati di @MetatronAnalyt1, piattaforma di intelligence di rete, una delle più… - MediasetTgcom24 : M5s, Luigi Di Maio si dimette dal comitato di garanzia: 'Ora rilanciare il nuovo corso del Movimento' #luigidimaio… - UnioneSarda : #Politica - Luigi Di Maio lascia il comitato di garanzia dei Cinque Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Maio

Con una lettera indirizzata a Giuseppe Conte e a Beppe Grillo ,Disi dimette dal Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri fa un passo di lato, probabilmente anticipando quella che sarebbe stata la richiesta di Conte, e nel ...Dopo giorni in cui l'Armageddon pentastellato sembrava pressoché inevitabile, i toni iniziano ad abbassarsi e l'ipotesi di un confronto traDie Giuseppe Conte in un'assemblea congiunta ...Mit einem Schreiben trat Luigi Di Maio aus dem Garantieausschuss der 5-Sterne-Bewegung aus. Die Ankündigung ist in einem Brief enthalten, der an den Präsidenten der Bewegung, Giuseppe Conte, und an ...Caro nemico, ti scrivo così mi distraggo un po’. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha deciso di scrivere una lettera pubblica a Beppe Grillo e Giuseppe Conte dopo la contrapposizione aperta sulla ...