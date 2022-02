Logista chiude il sito di Caserta | lavoratori in assemblea permanente

(Di domenica 6 febbraio 2022) «Non sussistono più le condizioni per la prosecuzione delle attività presso il depodi Maddaloni-Marcianise»: la chiusura delno entro il prossimo ottobre è stata annunciata in una nota da, distributore spagnolo leader in Italia per i servizi e i prodotti da fumo. A Maddaloni operano 24 addetti amministrati più 80 dipendenti indiretti (attraverso la società Gld) che si occupano di movimentazione, impacchettamento e spedizione. Tutti ina oltranza da venerdì. Per la multinazionale i… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

