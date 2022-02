LIVE Trento-Olimpia Milano, Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Buongiorno a tutti, amici e amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Olimpia Milano, anticipo del sabato sera per la diciannovesima giornata di Serie A di basket! I meneghini vogliono rimanere in vetta alla classifica, andando a +4 sulla la Virtus Bologna (26 contro 24 punti al momento, con Milano che deve recuperare il match di Treviso non disputato). Al tempo stesso, la banda di Ettore Messina vuole cancellare il brusco ko subito giovedì sera al Forum contro il Fenerbahce Istanbul in Eurolega (60-71) dopo una striscia aperta di cinque vittorie in fila. La Dolomiti Energia, invece, cerca il pronto riscatto dopo la ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buongiorno a tutti, amici e amiche di OA Sport! Benvenuti alladi, anticipo del sabato sera per la diciannovesima giornata diA di! I meneghini vogliono rimanere in vetta alla classifica, andando a +4 sulla la Virtus Bologna (26 contro 24 punti al momento, conche deve recuperare il match di Treviso non disputato). Alstesso, la banda di Ettore Messina vuole cancellare il brusco ko subito giovedì sera al Forum contro il Fenerbahce Istanbul in Eurolega (60-71) dopo una striscia aperta di cinque vittorie in fila. La Dolomiti Energia, invece, cerca il pronto riscatto dopo la ...

Advertising

infoitsport : Volley Superlega, Lube Civitanova - Trento: dove vederla in diretta tv e live streaming, orario - infoitsport : LIVE – Civitanova-Trento 3-2 (20-25, 25-20, 17-25, 25-22, 15-13): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Civitanova-Trento 2-2 (20-25 25-20 17-25 25-22 8-9): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Civitanova-Tr… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-Trento 1-2 (20-25 25-20 17-25 12-9): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Civitanova-Trento… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-Trento 1-1 (20-25 25-20 0-0): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Civitanova-Trento #(20-25… -