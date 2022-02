La geniale idea di DIGI SWAP, mettere un iPhone dentro alle “vecchie reflex” per usarle in maniera rinnovata (Di sabato 5 febbraio 2022) Un accessorio innovativo partorito dalla mente intuitiva giapponese è pronto a dimostrare tutte le sue potenzialità nel prossimo Camera and Photo Imaging Show, in programma nel 2022. La dimostrazione che i migliori sensori di piccolo formato sono quelli che equipaggiano gli smartphone. DIGI SWAP: metti un iPhone in una reflex – Adobe StockGià, DIGI SWAP: mettere uno smartphone nelle ormai vecchie reflex, con l’obiettivo di utilizzo in un modo innovativo. Un accessorio che ti consente di collegare un iPhone a una fotocamera a pellicola e acquisire foto DIGItali attraverso l’obiettivo della fotocamera a pellicola stessa. Se hai una cinepresa e un obiettivo, ma non vuoi sempre ... Leggi su computermagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Un accessorio innovativo partorito dalla mente intuitiva giapponese è pronto a dimostrare tutte le sue potenzialità nel prossimo Camera and Photo Imaging Show, in programma nel 2022. La dimostrazione che i migliori sensori di piccolo formato sono quelli che equipaggiano gli smartphone.: metti unin una– Adobe StockGià,uno smartphone nelle ormai, con l’obiettivo di utilizzo in un modo innovativo. Un accessorio che ti consente di collegare una una fotocamera a pellicola e acquisire fototali attraverso l’obiettivo della fotocamera a pellicola stessa. Se hai una cinepresa e un obiettivo, ma non vuoi sempre ...

