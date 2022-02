La famiglia di cinque persone no-vax uccisa interamente dal Covid (Di sabato 5 febbraio 2022) Avevano scelto di non vaccinarsi i cinque componenti di una famiglia di Pietraperzia, in provincia di Enna, morti tutti a causa del Covid in poco più di un mese. Le vittime sono il padre 80enne, la madre di 78 anni, un figlio di 50 anni e le sue due sorelle di 55 e 52 anni. Il primo a morire è stato il padre, gli altri quattro sono deceduti all’ospedale Umberto I di Enna dove erano giunti, a fine dicembre, in gravi condizioni. “Avevano paura del vaccino – ha raccontato Noemi, 25 anni, che ha perso gran parte della sua famiglia– c’erano stati amici e conoscenti che avevano riportato conseguenze dal vaccino e, dunque, tutti avevano scelto di non farlo”. La nonna è deceduta a poche ore di tempo dalla zia di 52 anni, entrambe all’Umberto I di Enna dove erano ricoverate dalla fine di dicembre. Anche la mamma 55enne di ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Avevano scelto di non vaccinarsi icomponenti di unadi Pietraperzia, in provincia di Enna, morti tutti a causa delin poco più di un mese. Le vittime sono il padre 80enne, la madre di 78 anni, un figlio di 50 anni e le sue due sorelle di 55 e 52 anni. Il primo a morire è stato il padre, gli altri quattro sono deceduti all’ospedale Umberto I di Enna dove erano giunti, a fine dicembre, in gravi condizioni. “Avevano paura del vaccino – ha raccontato Noemi, 25 anni, che ha perso gran parte della sua– c’erano stati amici e conoscenti che avevano riportato conseguenze dal vaccino e, dunque, tutti avevano scelto di non farlo”. La nonna è deceduta a poche ore di tempo dalla zia di 52 anni, entrambe all’Umberto I di Enna dove erano ricoverate dalla fine di dicembre. Anche la mamma 55enne di ...

