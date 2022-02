Juve, senti Allegri: “Vlahovic tra i migliori al mondo. Zaniolo? non parlo” (Di sabato 5 febbraio 2022) Massimiliano Allegri nella conferenza di oggi in vista della sfida contro l’Hellas Verona si è esposto su vari temi parlando soprattutto del mercato. Su Vlahovic e Zakaria: “La società ha fatto un ottimo lavoro. Sono arrivati due giocatori importanti, come Vlahovic che ha fatto tanti gol e che ha caratteristiche di cui avevamo bisogno. Con Haaland è uno dei migliori centravanti del mondo. Zakaria è bravo. Vedremo se domani li farò giocare.” Sugli obiettivi della stagione: “Gli obiettivi non cambiano e dobbiamo entrare nei primi quattro posti. Sarebbe rimasto lo stesso se fossimo rimasti con gli stessi giocatori. Questa è la parte più importante della stagione, non abbiamo più possibilità di recuperare” Dusan Vlahovic Sull’addio di Kulusevski, Bentancur e Ramsey: “Volevo ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Massimilianonella conferenza di oggi in vista della sfida contro l’Hellas Verona si è esposto su vari temi parlando soprattutto del mercato. Sue Zakaria: “La società ha fatto un ottimo lavoro. Sono arrivati due giocatori importanti, comeche ha fatto tanti gol e che ha caratteristiche di cui avevamo bisogno. Con Haaland è uno deicentravanti del. Zakaria è bravo. Vedremo se domani li farò giocare.” Sugli obiettivi della stagione: “Gli obiettivi non cambiano e dobbiamo entrare nei primi quattro posti. Sarebbe rimasto lo stesso se fossimo rimasti con gli stessi giocatori. Questa è la parte più importante della stagione, non abbiamo più possibilità di recuperare” DusanSull’addio di Kulusevski, Bentancur e Ramsey: “Volevo ...

