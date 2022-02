Inter, futuro capitano, Gosens e i rinnovi: le parole di Marotta (Di sabato 5 febbraio 2022) Beppe Marotta, ds dell’Inter, ha parlato prima del derby ai microfoni di Dazn toccando diversi temi. Sul futuro capitano e il ruolo di Handanovic: “Skriniar futuro capitano? Questo è un aspetto, perché non è un problema, che non ci siamo ancora posti. I candidati sarebbero tanti, al momento giusto ci penseremo. Handanovic è il nostro capitano, lunga vita a lui e pensiamo che si possa anche continuare con lui“ Samir Handanovic Sull’arrivo di Gosens e il rinnovo di Perisic: “Non influenza il rinnovo di Perisic. C’è stata questa opportunità e l’abbiamo colta, ringraziamo la proprietà per un investimento importante. Ora la competitività nella squadra è più alta. Perisic a destra? Decide Inzaghi. Potrebbe anche giocare lì.” Sul rinnovo di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 5 febbraio 2022) Beppe, ds dell’, ha parlato prima del derby ai microfoni di Dazn toccando diversi temi. Sule il ruolo di Handanovic: “Skriniar? Questo è un aspetto, perché non è un problema, che non ci siamo ancora posti. I candidati sarebbero tanti, al momento giusto ci penseremo. Handanovic è il nostro, lunga vita a lui e pensiamo che si possa anche continuare con lui“ Samir Handanovic Sull’arrivo die il rinnovo di Perisic: “Non influenza il rinnovo di Perisic. C’è stata questa opportunità e l’abbiamo colta, ringraziamo la proprietà per un investimento importante. Ora la competitività nella squadra è più alta. Perisic a destra? Decide Inzaghi. Potrebbe anche giocare lì.” Sul rinnovo di ...

