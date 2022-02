Infortunio Belotti, Quando Tornerà A Guidare Il Torino? C'è L'annuncio (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Per diverse settimane si è pensato che potesse tornare in campo per Guidare nuovamente il Torino ma Ivan Juric dovrà farne a meno anche nella trasferta di Udine. L'attaccante dovrà restare fuori per altre due settimane. Il tecnico del Torino Mihajlovic ha annunciato in conferenza stampa che Belotti scenderà in campo contro l'Udinese. Belotti si è completamente ripreso e ora dovrà riacquistare la proprietà. Ivan Juric dice che l'attaccante granata è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo. Poi, però, dovrà lavorare sodo per rimettersi in forma e ritrovare il suo posto al centro dell'attacco. Belotti, il rinnovo del Gallo: 3,2 milioni a stagione più 1 milione alla firma Andrea Belotti è concentrato sulla riabilitazione e sul riportare in alto il ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Per diverse settimane si è pensato che potesse tornare in campo pernuovamente ilma Ivan Juric dovrà farne a meno anche nella trasferta di Udine. L'attaccante dovrà restare fuori per altre due settimane. Il tecnico delMihajlovic ha annunciato in conferenza stampa chescenderà in campo contro l'Udinese.si è completamente ripreso e ora dovrà riacquistare la proprietà. Ivan Juric dice che l'attaccante granata è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo. Poi, però, dovrà lavorare sodo per rimettersi in forma e ritrovare il suo posto al centro dell'attacco., il rinnovo del Gallo: 3,2 milioni a stagione più 1 milione alla firma Andreaè concentrato sulla riabilitazione e sul riportare in alto il ...

Advertising

sildavbarman : RT @CorriereG: @diegofornero La freddezza percepita è amplificata dall'infortunio. Fosse stato sano, avesse fatto qualche gol, sembrerebbe… - CorriereG : @diegofornero La freddezza percepita è amplificata dall'infortunio. Fosse stato sano, avesse fatto qualche gol, sem… - pupi89 : Quando tornerà dall’infortunio non lo voglio più vedere in campo e sopratutto non chiamatelo più Capitano !! #Belotti #SFT #Torinofc - lorenzosaltini : @GruppoEsperti visto l'infortunio e il lodo contratto di Belotti, potrebbe valere la pena sacrificarlo per arrivare a Cabral? - VatteneDiaz : @Drezzimovic @milan_corner Quello lo capisco, non capisco perché far passare Belotti come un rottame quando prima d… -