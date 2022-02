Femminicidio a Oristano, uomo uccide la moglie e poi confessa (Di sabato 5 febbraio 2022) Femminicidio a Oristano, uomo uccide la moglie e poi si costituisce ai carabinieri. Il tragico gesto dopo una lite Ennesimo Femminicidio in Italia. Il dramma si è consumato a Zeddiani, in provincia di Oristano e la vittima è una donna di 51 anni. Daniela Cadeddu è stata uccisa dal marito, che dopo aver commesso il fatto ha confessato ai carabinieri l’accaduto. Giorgio Meneghel, 53 anni, dopo una lite con la moglie, l’avrebbe colpita ripetutamente con un oggetto contundente. La lite tra i due è stata definita “furiosa” e le urla sono state udite distintamente dai vicini di casa, che poi hanno chiamato il 112. Ora l’uomo è stato condotto in Caserma per essere interrogato. Leggi anche: IL PICCOLO MUSTAFÀ FRA QUALCHE ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)lae poi si costituisce ai carabinieri. Il tragico gesto dopo una lite Ennesimoin Italia. Il dramma si è consumato a Zeddiani, in provincia die la vittima è una donna di 51 anni. Daniela Cadeddu è stata uccisa dal marito, che dopo aver commesso il fatto hato ai carabinieri l’accaduto. Giorgio Meneghel, 53 anni, dopo una lite con la, l’avrebbe colpita ripetutamente con un oggetto contundente. La lite tra i due è stata definita “furiosa” e le urla sono state udite distintamente dai vicini di casa, che poi hanno chiamato il 112. Ora l’è stato condotto in Caserma per essere interrogato. Leggi anche: IL PICCOLO MUSTAFÀ FRA QUALCHE ...

