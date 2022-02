Diretta Sanremo 2022: quinta serata (sabato 5 febbraio) (Di sabato 5 febbraio 2022) Diretta Sanremo 2022 di sabato 5 febbraio. Tantissimi ospiti sul palco dell’Ariston per la serata del gran finale Diretta Sanremo 2022, sabato 5 febbraio quinta serata della kermesse musicale del Festival di Sanremo: arrivano tanti ospiti sul palco nella serata del gran finale. Stasera il televoto, la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Sala Stampa decreteranno il vincitore. Inizia la finale del FestivalLa serata conclusiva viene inaugurata dalla banda musicale della Guardia di Finanza sulle note dell’inno di Mameli. Amadeus saluta l’orchestra del Festival, mostra la classifica generale di ieri sera e rilegge ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)di. Tantissimi ospiti sul palco dell’Ariston per ladel gran finaledella kermesse musicale del Festival di: arrivano tanti ospiti sul palco nelladel gran finale. Stasera il televoto, la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Sala Stampa decreteranno il vincitore. Inizia la finale del FestivalLaconclusiva viene inaugurata dalla banda musicale della Guardia di Finanza sulle note dell’inno di Mameli. Amadeus saluta l’orchestra del Festival, mostra la classifica generale di ieri sera e rilegge ...

