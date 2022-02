Covid nel Lazio, l'assessore Alessio D'Amato positivo: 'Sto bene, non ho febbre solo un po' di mal di gola' (Di sabato 5 febbraio 2022) L'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato , è risultato positivo al Covid19 . Lo riportano i canali social di Salute Lazio. 'Purtroppo sono appena risultato positivo. Mi sono subito ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) L'alla sanità della RegioneD', è risultatoal19 . Lo riportano i canali social di Salute. 'Purtroppo sono appena risultato. Mi sono subito ...

