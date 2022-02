Covid, in Gazzetta ufficiale il Decreto legge su scuola in presenza e Green pass. Meno limitazioni ai vaccinati (Di sabato 5 febbraio 2022) Eì stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) Eì stato pubblicato inil4 febbraio 2022, n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic positivo al Covid, dubbi sul test: per la Bbc data e codice anomali - Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - folucar : RT @EmMicucci: #Covid #Scuola Nuove norme #quarantena e #dad pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alla bozza per la nuova autosorvegl… - Miti_Vigliero : RT @EmMicucci: #Covid #Scuola Nuove norme #quarantena e #dad pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alla bozza per la nuova autosorvegl… - AndreaStair : RT @EmMicucci: #Covid #Scuola Nuove norme #quarantena e #dad pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Rispetto alla bozza per la nuova autosorvegl… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gazzetta Variante sconosciuta del Covid nelle fognature di New York: due ipotesi Un parente sconosciuto del virus SarsCoV2 è stato identificato nelle acque reflue di New York : al momento non è presente nelle banche dati internazionali che raccolgono le sequenze genetiche del ...

Salvini sul centrodestra. 'Non siamo più una coalizione. C'è chi pensa al suo orticello' A pochi giorni dall'elezione del presidente della Repubblica, torna a parlare Matteo Salvini . Il leader della Lega è positivo al Covid ma non ha mancato di dire la sua sugli scenari politici in atto durante una diretta social "Mettiamo i piedi e le mani nel piatto: il centrodestra è una coalizione in Italia? No. Mi sembra ...

Sinner positivo al Covid, rinuncia al torneo di Rotterdam La Gazzetta dello Sport In Lombardia 11.136 nuovi casi di Covid e 76 decessi (ANSA) - MILANO, 05 FEB - A fronte di 129.067 tamponi effettuati sono 11.136 le persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'8,6%, di poco al di sopra di ...

Il governo ha accorciato la quarantena per i non vaccinati che risultano contatto stretto di una persona positiva Il ministero della Sanità ha pubblicato sabato una nuova circolare con cui aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti delle persone positive al coronavirus ... ha anche ...

Un parente sconosciuto del virus SarsCoV2 è stato identificato nelle acque reflue di New York : al momento non è presente nelle banche dati internazionali che raccolgono le sequenze genetiche del ...A pochi giorni dall'elezione del presidente della Repubblica, torna a parlare Matteo Salvini . Il leader della Lega è positivo alma non ha mancato di dire la sua sugli scenari politici in atto durante una diretta social "Mettiamo i piedi e le mani nel piatto: il centrodestra è una coalizione in Italia? No. Mi sembra ...(ANSA) - MILANO, 05 FEB - A fronte di 129.067 tamponi effettuati sono 11.136 le persone positive al Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'8,6%, di poco al di sopra di ...Il ministero della Sanità ha pubblicato sabato una nuova circolare con cui aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti delle persone positive al coronavirus ... ha anche ...