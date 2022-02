VIDEO Dominik Paris, seconda prova discesa Pechino 2022: l’azzurro trova vento a favore nel finale (Di venerdì 4 febbraio 2022) seconda prova di discesa libera al maschile in quel di Pechino ai Giochi Olimpici invernali per lo sci alpino. In terra cinesi gli atleti stanno testando nuovamente l’inedita pista per trovare le condizioni migliori in vista della gara. Rispetto a ieri, netti passi in avanti per la stella della squadra tricolore Dominik Paris. l’azzurro infatti ha timbrato il crono di 1’44”19 che vale la quinta piazza parziale nel training che si è aggiudicato il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Sci alpino, Dominik Paris cresce nella seconda prova di discesa olimpica. Kilde fa paura Da sottolineare, sul finale, una forte folata di vento ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022)dilibera al maschile in quel diai Giochi Olimpici invernali per lo sci alpino. In terra cinesi gli atleti stanno testando nuovamente l’inedita pista perre le condizioni migliori in vista della gara. Rispetto a ieri, netti passi in avanti per la stella della squadra tricoloreinfatti ha timbrato il crono di 1’44”19 che vale la quinta piazza parziale nel training che si è aggiudicato il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Sci alpino,cresce nelladiolimpica. Kilde fa paura Da sottolineare, sul, una forte folata di...

Advertising

FT_AustriacoBr : RT @calciocesenafc: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? Quarant’anni dopo Schachner un altro austriaco in bianconero ???? Dominik Frieser è qui ?? I dettagl… - EnzoDandy : RT @calciocesenafc: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? Quarant’anni dopo Schachner un altro austriaco in bianconero ???? Dominik Frieser è qui ?? I dettagl… - Danilini20 : RT @calciocesenafc: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? Quarant’anni dopo Schachner un altro austriaco in bianconero ???? Dominik Frieser è qui ?? I dettagl… - tozzo82 : RT @calciocesenafc: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? Quarant’anni dopo Schachner un altro austriaco in bianconero ???? Dominik Frieser è qui ?? I dettagl… - frant575 : RT @calciocesenafc: ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? Quarant’anni dopo Schachner un altro austriaco in bianconero ???? Dominik Frieser è qui ?? I dettagl… -