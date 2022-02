Verso la seconda stagione di And Just Like That, il finale apre a Samantha e perde Miranda? (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci sarà una seconda stagione di And Just Like That? La risposta ufficiale da parte di HBO non è ancora arrivata, ma pare proprio che la direzione intrapresa sia quella di una lunga serialità, compatibilmente con i dati degli ascolti. Nonostante la seconda stagione di And Just Like That non sia stata ancora confermata, i produttori esecutivi Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, storica interprete di Carrie Bradshaw nella serie originale Sex and The City, hanno accennato ad un sequel in un’intervista a Variety a ridosso del finale della prima stagione (in Italia il 12 febbraio su Sky e Now). Per entrambi una seconda ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ci sarà unadi And? La risposta ufficiale da parte di HBO non è ancora arrivata, ma pare proprio che la direzione intrsa sia quella di una lunga serialità, compatibilmente con i dati degli ascolti. Nonostante ladi Andnon sia stata ancora confermata, i produttori esecutivi Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, storica interprete di Carrie Bradshaw nella serie originale Sex and The City, hanno accennato ad un sequel in un’intervista a Variety a ridosso deldella prima(in Italia il 12 febbraio su Sky e Now). Per entrambi una...

Advertising

ottosette56 : RT @Giulio_Firenze: Da un punto di vista termico, invece, si dovebbe assistere ad un temporaneo calo delle temperature nella seconda decade… - armidago68 : RT @Giulio_Firenze: Da un punto di vista termico, invece, si dovebbe assistere ad un temporaneo calo delle temperature nella seconda decade… - crimsonbluesoul : @covrtana no allora the poppy war l'inizio è veramente bello e interessante, diciamo che ho iniziato ad annoiarmi u… - ClaraPorta4 : RT @Giulio_Firenze: Da un punto di vista termico, invece, si dovebbe assistere ad un temporaneo calo delle temperature nella seconda decade… - AGS_Magazine : @cittaDfalconara? #tuttafesta. Tra covid, rientro in campo, compleanno e vittoria contro la Kick Off, verso la seco… -