Valorant, per Nitr0 meglio i giocatori europei di quelli NA: “Si allenano più duramente” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo Nick “Nitr0” Cannella la scena nordamericana di Valorant non sarebbe all’altezza di quella europea. Per Nitr0, infatti, i giocatori della NA non sarebbero inclini a “lavorare duramente” come le loro controparti del Vecchio Continente. La prima metà del 2021 ha visto la scena nordamericana in ascesa, specialmente dopo la vittoria di Sentinels nel torneo VCT Stage 2 Masters Reykjavík, ma già verso la fine dell’anno l’EMEA è tornata ad essere dominante. Basti pensare che nei Valorant Champions squadre di livello come Sentinels ed Envy sono entrambe uscite dal torneo nella fase a gironi. Per molti la scena nordamericana si sarebbe sentita “arrivata” dopo quel primo successo internazionale. Nitr0 ha assistito al lento declino del Nord America durante la sua ... Leggi su esports247 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Secondo Nick “” Cannella la scena nordamericana dinon sarebbe all’altezza di quella europea. Per, infatti, idella NA non sarebbero inclini a “lavorare” come le loro controparti del Vecchio Continente. La prima metà del 2021 ha visto la scena nordamericana in ascesa, specialmente dopo la vittoria di Sentinels nel torneo VCT Stage 2 Masters Reykjavík, ma già verso la fine dell’anno l’EMEA è tornata ad essere dominante. Basti pensare che neiChampions squadre di livello come Sentinels ed Envy sono entrambe uscite dal torneo nella fase a gironi. Per molti la scena nordamericana si sarebbe sentita “arrivata” dopo quel primo successo internazionale.ha assistito al lento declino del Nord America durante la sua ...

