Un infermiere per dieci Comuni, la rabbia del sindaco 'Tagli alla sanità, non voglio responsabilità se qualcuno dovesse morire' (Di venerdì 4 febbraio 2022) AMANDOLA - 'Ho scritto al prefetto di Fermo che, come sindaco, rimetto la responsabilità della sanità pubblica, poiché non ho più gli elementi per garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. Siamo ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 4 febbraio 2022) AMANDOLA - 'Ho scritto al prefetto di Fermo che, come, rimetto ladellapubblica, poiché non ho più gli elementi per garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. Siamo ...

Advertising

IlPolemico8 : @PaoloBorg Lo sai che forse io sono un medico o infermiere e casomai so per certo che altri medici manomettono le c… - prontinfermieri : Cercasi Infermiere per struttura AIOP, Parma (PR) - ConniCostini : @Karm3nB Nel suo subconscio si ribella a ciò che gli sta accadendo. L'estrazione degli organi per donazione è solta… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @Nico_Piaz: @MediasetTgcom24 Significa che via i minorenni, i novax “adulti” sono circa 4 milioni. Sono tutti su Twitter. Cazzo con laut… - ___Claudias___ : @MadameA02 Il punto è che chi fa il volontariato in ambulanza non ne infermiere ne medico e ne qualificato per fare… -