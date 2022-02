Star Games Benevento, Mavilia: “Un po’ di sfortuna ma vogliamo dimostrare di essere all’altezza” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un inizio con prospettive importanti, vittorie su vittorie e l’idea che forse si poteva ottenere un risultato importante al primo assalto. La Star Games Benevento si era imposta così: con idee, risultati, voglia e organizzazione. Tutte cose che sono rimaste, o meglio quasi tutte. Perchè, col passare del tempo, è il fattore numerico ad essere venuto meno. Ma non perchè non c’è stato più impegno. Semplicemente gli eventi. Una storia che ha stravolto i piani delle ragazze di Enzo De Caro. Pandemia, problemi di lavoro che hanno ridotto la rosa all’osso. “La partenza è stata buona – così inizia Carmen Mavilia, una delle colonne della formazione beneventana – poi ci sono stati una serie di eventi che ci hanno cambiato il corso degli eventi. Il covid, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Un inizio con prospettive importanti, vittorie su vittorie e l’idea che forse si poteva ottenere un risultato importante al primo assalto. Lasi era imposta così: con idee, risultati, voglia e organizzazione. Tutte cose che sono rimaste, o meglio quasi tutte. Perchè, col passare del tempo, è il fattore numerico advenuto meno. Ma non perchè non c’è stato più impegno. Semplicemente gli eventi. Una storia che ha stravolto i piani delle ragazze di Enzo De Caro. Pandemia, problemi di lavoro che hanno ridotto la rosa all’osso. “La partenza è stata buona – così inizia Carmen, una delle colonne della formazione beneventana – poi ci sono stati una serie di eventi che ci hanno cambiato il corso degli eventi. Il covid, ...

