Sanremo, Sangiovanni sul palco omaggia Giulia Stabile: la collana con il nome della fidanzata conosciuta ad Amici

Sangiovanni è in gara tra i big del Festival di Sanremo, dopo aver vinto la 20esima edizione di Amici. Già durante la sua partecipazione al talent, alcuni dei suoi brani hanno scalato la classifica italiana dei singoli di maggiore successo, ma non è stata la più importante conquista del giovane cantante. Sangiovanni, che ha da poco compiuto 19 anni, al talent di Maria De Filippi ha conosciuto anche la fidanzata Giulia Stabile, che ha voluto omaggiare sul palco dell'Ariston. 

Sangiovanni e la collanina con il nome di Giulia Stabile

Alla seconda e alla terza serata del Festival di Sanremo, Sangiovanni si è presentato sul palco indossando una collanina con il nome della fidanzata.

