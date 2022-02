Sanremo 2022 serata evento con le cover | tutte le esibizioni del 4 febbraio

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Dopo le prime tre serate diè arrivato il momento delle. Una, così è stata definita da Amadeus ma anche dal direttore di Rai 1 Coletta quella di stasera. Non soloma qualcosa di più. Perchè la quartadel Festival sarà caratterizzata dalla musica e non dai brani in gara ma dalleche gli artisti hanno scelto. E a differenza delle edizioni passate, quest’anno si dovrà omaggiare un periodo storico a scelta ed è anche per questo che si potranno ascoltare alcune delle più belle canzoni del panorama musicale mondiale. Le scelte fatte dai 25 Big in gara sono le più svariate e abbracceranno davvero non solo un periodo storico molto ampio, ma anche una scelta musicale che potrà conquistare i più giovani come ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - patsga60 : - Luluvi7 : @Sanremo__2022 Speriamo ci sia lui…. .@mengonimarco !!!! Anche se tutto questo mistero non lo capisco! -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

, 04 febbraio'Ci tengo a dirlo, ho ricevuto la telefonata del Presidente Mattarella. Non ci avrei mai creduto, è stata una telefonata bellissima. Ieri sera ha seguito il festival e ha ...Lo scambio di battute tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi è stato uno dei momenti più divertenti della terza serata del Festival di. Peccato che sui social si sia trasformato in una gogna mediatica per la cantante emiliana. Colpa dei video titolati sul 'Lei ha qualcosa in più' e la risposta 'sì, sono colta'. Come se ...Numero per votare Sanremo 22 canzoni e cantanti in gara. Ecco come il pubblico a casa del Festival di Sanremo può votare con il televoto. Il pubblico da casa può chiamare il numero 894001 da telefono ...(SanremoNews.it) Su altri media Sanremo 2022, i look del 3 febbraio, terza serata. Una serata attesa, ricca di musica, di ospiti e di divertimento. La manifestazione è visibile anche sulla piattaforma ...