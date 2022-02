Sanremo 2022 | Mahmood e Blanco guidano classifica terza serata

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –al primo posto, Elisa seconda e Gianni Morandi sul terzo gradino del podio, nelladelladi, determinata dal voto sui 25 Big della giuria demoscopica (gestita per il quarto anno consecutivo da Noto Sondaggi, come la giuria della Sala Stampa, che peserà per il 50%, e dal televoto, che peserà per l’altro 50%. L'articolo proviene da Italia Sera.

, la classifica generale dopo la terza serata. Amadeus e Drusilla foer, dopo l'esibiizone di tutti e 25 i cantanti in un'unica serata, hanno letto la classifica generale, ovviamente ...Ad accompagnare Amadeus sul palco dell'Ariston nella terza serata del Festival di, c'è Drusilla Foer, la prima co - conduttrice 'en travesti'. Drusilla, star del web e della tv, infatti nasce come alter ego di Gianluca Gori, versatile 54enne attore fiorentino. La sua ...Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, la spalla di Amadeus per la terza serata di Sanremo 2022 è stata Drusilla Foer. Irriverente, ironica e camaleontica, l’artista polivalente ha preso il palco per i ...La terza serata di Sanremo 2022 è stata illuminata dalla presenza di Drusilla Foer, essere mitologico che ha legittimato il ruolo di conduttrice, nonostante il sogno di fare la valletta. Non si esce ...