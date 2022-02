Sanremo 2022, Jovanotti-Amadeus: al festival amicizia, gioia e poesia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Jovanotti rientra in scena per celebrare con Amadeus “il festival degli amici” nella quarta serata di Sanremo 2022. Proprio nel suo ‘Uno due tre Jovanotti’ Amadeus debuttò in tv nel 1988. Insieme ricordano gli anni di Radio Deejay quando Claudio Cecchetto si circondò di un gruppo di giovani tra cui appunti loro due e Fiorello. Poi Amadeus confessa: “Non ci vediamo da qualche anno. Ci sentiamo al telefono ma non ci vediamo da un po’. E la prima volta che rivedi un amico viene da chiedere: come stai?”. “Sto bene e sono molto felice di essere qui”, risponde commosso Jovanotti che abbraccia a lungo l’amico e poi ne svela un ‘segreto’: “Durante la pandemia abbiamo riscoperto talenti nascosti: come te con il disegno e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –rientra in scena per celebrare con“ildegli amici” nella quarta serata di. Proprio nel suo ‘Uno due tredebuttò in tv nel 1988. Insieme ricordano gli anni di Radio Deejay quando Claudio Cecchetto si circondò di un gruppo di giovani tra cui appunti loro due e Fiorello. Poiconfessa: “Non ci vediamo da qualche anno. Ci sentiamo al telefono ma non ci vediamo da un po’. E la prima volta che rivedi un amico viene da chiedere: come stai?”. “Sto bene e sono molto felice di essere qui”, risponde commossoche abbraccia a lungo l’amico e poi ne svela un ‘segreto’: “Durante la pandemia abbiamo riscoperto talenti nascosti: come te con il disegno e la ...

