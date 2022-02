Sanremo 2022, Emma e Francesca Michielin sorprendono con una versione di Britney. Morandi e Jovanotti fanno ballare l’Ariston (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al via la quarta serata di Sanremo 2022, quella notoriamente dedicata alle cover. Per la prima volta nella storia del Festival, come orma è noto, avremo modo di ascoltare anche alcuni brani internazionali. È il caso di Emma insieme a Francesca Michielin, porterà Baby One More Time di Britney Spears, o Noemi con You Make Me Feel (Like a Natural Woman), prima ad esibirsi. La cantautrice romana ha poi lasciato spazio sul palco a Giovanni Truppi, che si è esibito insieme a Vinicio Capossela e Mauro Pagani sulle note de Nella mia ora di libertà, di Fabrizio De André e Giuseppe Bentivoglio. Sanremo 2022, l’ingresso di Maria Chiara Giannetta e quella chiamata surreale con Amadeus “L’avete amata nei panni di Blanca e questa sera la ameremo con il suo nome ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Al via la quarta serata di, quella notoriamente dedicata alle cover. Per la prima volta nella storia del Festival, come orma è noto, avremo modo di ascoltare anche alcuni brani internazionali. È il caso diinsieme a, porterà Baby One More Time diSpears, o Noemi con You Make Me Feel (Like a Natural Woman), prima ad esibirsi. La cantautrice romana ha poi lasciato spazio sul palco a Giovanni Truppi, che si è esibito insieme a Vinicio Capossela e Mauro Pagani sulle note de Nella mia ora di libertà, di Fabrizio De André e Giuseppe Bentivoglio., l’ingresso di Maria Chiara Giannetta e quella chiamata surreale con Amadeus “L’avete amata nei panni di Blanca e questa sera la ameremo con il suo nome ...

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - RaiUno : “Questa sera sei bellissima Se lo sai che non è finita abbracciami” ?Il medley di @CremoniniCesare è su RaiPlay ?… - petro_francesco : Pence ci ha messo un anno e un mese a dire questa cosa su Trump e sull'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. E… - miudovisk : RT @SanremoRai: “Hit me Baby one more time” L’esibizione integrale è su RaiPlay ? -