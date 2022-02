Rinascere dopo il cancro: da Marina di Carrara salpa un barca a vela per le donne in difficoltà (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ventiquattro mesi di pandemia. Un periodo che se in generale è apparso lunghissimo, travagliato, difficoltoso e soprattutto del quale ancora non si vede la fine, per le persone che già in precedenza vivevano con quell’‘ospite indesiderato’ chiamato cancro, la pandemia non ha fatto altro che rendere ancora più problematica una situazione di per sé non facile. L’Associazione Italiana di Oncologia Medica lancia allora l’allarme per l’aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in questi due anni: “Per questo, serve subito un Recovery plan, ovvero un Piano di recupero dell’oncologia, per colmare i ritardi nell’assistenza”. Gli oncologi avvertono: “Senza un’adeguata programmazione, con assegnazione di risorse e personale, le oncologie non saranno in grado di affrontare l’ondata di casi in fase avanzata stimati nei ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ventiquattro mesi di pandemia. Un periodo che se in generale è apparso lunghissimo, travagliato, difficoltoso e soprattutto del quale ancora non si vede la fine, per le persone che già in precedenza vivevano con quell’‘ospite indesiderato’ chiamato, la pandemia non ha fatto altro che rendere ancora più problematica una situazione di per sé non facile. L’Associazione Italiana di Oncologia Medica lancia allora l’allarme per l’aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in questi due anni: “Per questo, serve subito un Recovery plan, ovvero un Piano di recupero dell’oncologia, per colmare i ritardi nell’assistenza”. Gli oncologi avvertono: “Senza un’adeguata programmazione, con assegnazione di risorse e personale, le oncologie non saranno in grado di affrontare l’ondata di casi in fase avanzata stimati nei ...

Advertising

zazoomblog : Rinascere dopo il cancro: da Marina di Carrara salpa un barca a vela per le donne in difficoltà - #Rinascere… - Luce_news : Rinascere dopo il cancro: da Marina di Carrara salpa un barca a vela per le donne in difficoltà - discovnnected : Come guardo la mia stanza dopo aver deciso alle 3 di notte di cambiare la mia vita e rinascere uscendo fuori tutta… - LalliVincenzo : Caro Padre Enzo siamo nati dovendo imparare tutto, ogni età-svolta della vita chiama a rieducarci, rinascere perfin… - MutiLeonilde : RT @steve71537431: Quando riapri gli occhi dopo un bacio. È lì che capirai che puoi rinascere in un momento perché tutto il resto l'hai dim… -