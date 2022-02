Ricerca e sviluppo, innovazione, transizione ecologica e design: ecco i bonus 2022 per le aziende (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quali sono i bonus 2022 di cui possono usufruire le aziende? La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato gli incentivi sulla Ricerca e sviluppo e strutturato ulteriori bonus per il 2022: parliamo del bonus relativo al design e all’ideazione estetica, ma anche quello relativo alla transizione ecologica. Ma, come avevamo anticipato, se il meccanismo del credito d’imposta per le attività di Ricerca, sviluppo e innovazione è stato confermato fino al 2031, a cambiare sono le scadenze e le aliquote da applicare (anche agli altri bonus). Le nuove norme, infatti, prevedono una rimodulazione degli importi recuperabili nel successivo anno solare: ... Leggi su fmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Quali sono idi cui possono usufruire le? La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato gli incentivi sullae strutturato ulterioriper il: parliamo delrelativo ale all’ideazione estetica, ma anche quello relativo alla. Ma, come avevamo anticipato, se il meccanismo del credito d’imposta per le attività diè stato confermato fino al 2031, a cambiare sono le scadenze e le aliquote da applicare (anche agli altri). Le nuove norme, infatti, prevedono una rimodulazione degli importi recuperabili nel successivo anno solare: ...

Advertising

FMag56312093 : Ricerca e sviluppo, innovazione, transizione ecologica e design: ecco i bonus 2022 per le #aziende - I_Balocco : Firefox PDF viewer ora supporta i PDF taggati A partire dalla versione 89, rilasciata il primo luglio 2021, Firefox… - GrpServierITA : ???Oggi è il #WorldCancerDay! @Servier si impegna da anni alla lotta contro il cancro. L'#oncologia è una delle prin… - EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: Il Consorzio europeo #EUROfusion ha ricevuto un contributo Ue di oltre 550milioni di € per lo sviluppo dell’#energia da #… - ESG89_Group : «Il nostro impegno per Ast si concentrerà sulla competitività e la sostenibilità ambientale, attraverso un piano di… -