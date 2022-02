Report allenamento, le ultime su Ounas e Tuanzebe (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Napoli è sceso in campo a Castel Volturno per preparare al meglio il prossimo match di campionato di Serie A. La società azzurra ha fornito importanti novità riguardo gli infortuni di Ounas e Tuanzebe. Tuanzebe Napoli Di seguito quanto riportato dalla società azzurra sul proprio sito ufficiale: Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente esercitazione su calci piazzati e seduta tattica. Tuanzebe ha svolto terapie e lavoro in palestra. Ounas ha fatto allenamento personalizzato in campo. FONTE: SSC ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Napoli è sceso in campo a Castel Volturno per preparare al meglio il prossimo match di campionato di Serie A. La società azzurra ha fornito importanti novità riguardo gli infortuni diNapoli Di seguito quanto riportato dalla società azzurra sul proprio sito ufficiale: Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con una prima fase di torello. Successivamente esercitazione su calci piazzati e seduta tattica.ha svolto terapie e lavoro in palestra.ha fattopersonalizzato in campo. FONTE: SSC ...

