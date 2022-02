(Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Con la lettera delle nostre presidenti abbiamo rivolto unal Parlamento affinché faccia propria l'agenda indicata ieri dal Presidente Mattarella. È necessario che ci sia una assunzione di responsabilità complessiva dopo le decine di applausi di ieri. Per questo sono molto positive le prime reazioni, penso a quelle della Lega e del Psi, che giungono al. È fondamentale che tutto il Parlamento sia compatto nell'affrontare quelle riforme che sono l'unica strada per permettere alPaese di riprendere il cammino della crescita”. Così la vice presidente dei senatori del Pd Caterina

ParliamoDiNews : Quirinale: Biti (Pd), `bene ok forze politiche a nostro appello` – Libero Quotidiano #quirinale #biti #forze… -

#belloni #", scrive il senatore del Pd Andrea Marcucci in un tweet rilanciato dalla vice presidente dei senatori dem Caterina... in un tweet rilanciato dalla vice presidente dei senatori dem Caterina, scrive: "Vorrei ricordare a tutti che per volontà della direzione del #Pd, tutti nomi possibili per ildovranno ...È fondamentale che tutto il Parlamento sia compatto nell'affrontare quelle riforme che sono l'unica strada per permettere al nostro Paese di riprendere il cammino della crescita”. Così la vice ...Facciamo un po’ di ordine. Renzi contrario allo 007 al Colle. Il primo a opporsi al nome della Belloni è Matteo Renzi. Che usa parole di fuoco. “Le ho mandato un messaggio pe ...