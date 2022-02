Per Brunetta lo smart working rimane un privilegio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con un numero ancora stabilmente al di sopra dei 100 mila contagi giornalieri per il mese di gennaio, il governo italiano, contrariamente agli altri stati europei che hanno incentivato anche legislativamente il lavoro da remoto, si è limitato a emanare una circolare, a firma dei ministri Renato Brunetta e Andrea Orlando, nella quale “si suggerisce ai datori di lavoro di prevedere una maggiore flessibilità nell’utilizzo del lavoro agile”. Mentre nel settore privato viene confermata la norma che prevede l’adozione delle forme semplificate di lavoro agile fino al termine della fase emergenziale, senza obbligo di stipulare accordi individuali e, soprattutto, senza alcun limite predeterminato in merito alla prevalenza del lavoro in presenza, per il lavoro pubblico viene confermato l’impianto assunto dal governo a ottobre 2021 con un massivo rientro in presenza e una serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Con un numero ancora stabilmente al di sopra dei 100 mila contagi giornalieri per il mese di gennaio, il governo italiano, contrariamente agli altri stati europei che hanno incentivato anche legislativamente il lavoro da remoto, si è limitato a emanare una circolare, a firma dei ministri Renatoe Andrea Orlando, nella quale “si suggerisce ai datori di lavoro di prevedere una maggiore flessibilità nell’utilizzo del lavoro agile”. Mentre nel settore privato viene confermata la norma che prevede l’adozione delle forme semplificate di lavoro agile fino al termine della fase emergenziale, senza obbligo di stipulare accordi individuali e, soprattutto, senza alcun limite predeterminato in merito alla prevalenza del lavoro in presenza, per il lavoro pubblico viene confermato l’impianto assunto dal governo a ottobre 2021 con un massivo rientro in presenza e una serie ...

